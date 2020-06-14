Есть верстка. Сделана не очень опытным человеком. Я буду с ним вносить правки неделю. Кто может сейчас быстро внести правки? Прямо сейчас сесть и сделать. ТЗ https://1drv.ms/u/s!AlVmvua-te36f0tUY3BBrXwU2P4?e=qLtUFi Оплата по факту. Задача очень простая! Взять и сравнить с ...
Сверстать 6 страниц и натянуть на WP
Добрый день!
Есть сайт https://ek-autovl.ru/, понадобилось отрисовать макеты для новых страниц:
Страница услуги (макет один и тот же, меняются только картинки в шапке);
Страница статьи\новости;
Страница товара;
Страница списка товаров (категория);
+ дополнили главную страницу новыми блоками.
+ блок с калькулятором (калькулятор нужно просто отрисовать, программировать его логику не надо).
Задача: сверстать и нанятнуть новые макеты. Установить плагин WooCommerce (или аналог), чтобы была возможность добавить товары (страницу товара отрисовали, это автомобили, запчасти, мото).
Сделать нужно оперативно, до понедельника (4-5 дней) . Кто сможет приступить, оставьте заявку и укажите цену, спасибо!
p.s. ссылка на макеты: https://yadi.sk/d/1_phRC0Op_QSdQ
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