Сверстать 6 страниц и натянуть на WP

Добрый день!

Есть сайт https://ek-autovl.ru/, понадобилось отрисовать макеты для новых страниц:

Страница услуги (макет один и тот же, меняются только картинки в шапке);

Страница статьи\новости;

Страница товара;

Страница списка товаров (категория);

+ дополнили главную страницу новыми блоками.

+ блок с калькулятором (калькулятор нужно просто отрисовать, программировать его логику не надо).

Задача: сверстать и нанятнуть новые макеты. Установить плагин WooCommerce (или аналог), чтобы была возможность добавить товары (страницу товара отрисовали, это автомобили, запчасти, мото).

Сделать нужно оперативно, до понедельника (4-5 дней) . Кто сможет приступить, оставьте заявку и укажите цену, спасибо!

p.s. ссылка на макеты: https://yadi.sk/d/1_phRC0Op_QSdQ