Сверстать 6 страниц и натянуть на WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок985 просмотров

Добрый день!

Есть сайт https://ek-autovl.ru/, понадобилось отрисовать макеты для новых страниц:

Страница услуги (макет один и тот же, меняются только картинки в шапке);

Страница статьи\новости;

Страница товара;

Страница списка товаров (категория);

+ дополнили главную страницу новыми блоками.

+ блок с калькулятором (калькулятор нужно просто отрисовать, программировать его логику не надо).

Задача: сверстать и нанятнуть новые макеты. Установить плагин WooCommerce (или аналог), чтобы была возможность добавить товары (страницу товара отрисовали, это автомобили, запчасти, мото).

Сделать нужно оперативно, до понедельника (4-5 дней) . Кто сможет приступить, оставьте заявку и укажите цену, спасибо!

p.s. ссылка на макеты: https://yadi.sk/d/1_phRC0Op_QSdQ

WooCommerceWordPress
5 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Борис
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Артем
 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Али
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать правки верстки

    Есть верстка. Сделана не очень опытным  человеком. Я буду с ним вносить правки неделю. Кто может сейчас быстро внести правки? Прямо сейчас сесть и сделать. ТЗ https://1drv.ms/u/s!AlVmvua-te36f0tUY3BBrXwU2P4?e=qLtUFi Оплата по факту. Задача очень простая! Взять и сравнить с ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать вёрстку сайта

    На основании макетов в фигма был сверстан сайт, но не до конца, есть ряд недоработок, которые необходимо доделать и устранить.  Использовались:  Шаблонизатор Pug, Препроцессор Sass, Таск-менеджер Gulp, jQuery и PHP. ...

    FigmajQueryPHPSASSGulp
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать страницу на тильде

    $40

    Нужно креативно собрать страницу на тильде. Что значит, креативно. Нужно участь что бюджет небольшой и срок до завтрашнего вечера. То, что будет не идеально по таким условиям - это понятно.  ...

    Tilda
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать лэндинг

    $40

    Нужно сверстать лэндинг с подключением подменного номера, почтового ящика, закрепленным меню, формой для заявок.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать 3 страницы

    $40

    Добрый день, нужно сверстать 3 страницы. Cтраницы: https://drive.google.com/drive/folders/1F-epweWakzIFdnTEu_u7Zyo44wPdTPaI?usp=sharing Начать нужно сегодня, закончить сегодня - максимум завтра. Спасибо.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Установить готовую html верстку на wordpress

    Нужно натянуть готовую верстку в html на движок wordpress? Вот ссылки на страницы готовой верстки сайта http://test.artconice.ru/ http://test.artconice.ru/about.html http://test.artconice.ru/actions.html http://test.artconice.ru/contacts.html http://test.artconice.ru/doctor.html http://test.artconice.ru/doctors.html http://test.artconice.ru/recommendations.html http://test.artconice.ru/review.html http://test.artconice.ru/service.html ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Профессионально сделать верстку на vue.js (не для новичков)

    Есть макет в figma Верстка должна быть адаптивной, по всем современным правилам, с разметкой и оптимальной скоростью загрузки Обязательно подписание NDA Если можете так же посадить верстку на Laravel (в уже существующий ...

    FigmaLaravelVue.js
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад