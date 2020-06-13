Сверстать страницу на тильде

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок975 просмотров

Нужно креативно собрать страницу на тильде.

Что значит, креативно. Нужно участь что бюджет небольшой и срок до завтрашнего вечера.

То, что будет не идеально по таким условиям - это понятно. 

Но, для облегчения задачи: ПРИВЕТСТВУЕТСЯ найти в интернете готовый шаблон или макет и адаптировать его под наши нужды. 

В общем-то нужна страница с информацией о курсе для онлайн-школы и с выбором тарифов.

Тематика отшношения. Аудитория женская. Цвета - соответственно нежные, розовые.

Структура лендинга такая:

https://get.the-accel.ru/pl/fileservice/user/file/download/h/a8a42a371c16635023cf57e97a8713a4.pdf

Инофрмация по курсу есть.  Пишите, кто заинтересован. Собрать за завтра надо.

Если найдете готовый шаблон и адаптируете его под нас, в общем-то получится быстро и не сложно. 

После будем проводить еще вебинары, уже дозакажем, чтоб собрали лендинг уже с уникальным дизайном и т.д.

Кидайте заявки, мне надо отойти. Я к вечеру приду, выйду на связь и смогу выбрать исполнителя. 

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