Сверстать страницу на тильде

Нужно креативно собрать страницу на тильде.

Что значит, креативно. Нужно участь что бюджет небольшой и срок до завтрашнего вечера.

То, что будет не идеально по таким условиям - это понятно.

Но, для облегчения задачи: ПРИВЕТСТВУЕТСЯ найти в интернете готовый шаблон или макет и адаптировать его под наши нужды.

В общем-то нужна страница с информацией о курсе для онлайн-школы и с выбором тарифов.

Тематика отшношения. Аудитория женская. Цвета - соответственно нежные, розовые.

Структура лендинга такая:

https://get.the-accel.ru/pl/fileservice/user/file/download/h/a8a42a371c16635023cf57e97a8713a4.pdf

Инофрмация по курсу есть. Пишите, кто заинтересован. Собрать за завтра надо.

Если найдете готовый шаблон и адаптируете его под нас, в общем-то получится быстро и не сложно.

После будем проводить еще вебинары, уже дозакажем, чтоб собрали лендинг уже с уникальным дизайном и т.д.

Кидайте заявки, мне надо отойти. Я к вечеру приду, выйду на связь и смогу выбрать исполнителя.