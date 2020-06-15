Сверстать макет на Figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт42 заявки702 просмотра

Добрый день друзья. Нужно сверстать макет. Напишите цены и сроки.

Figma
5 лет назад
thereal_kh
Уктам 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-2)
5 лет назад
Максим
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
130 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
5 лет назад
Алёна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Дина
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
120 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Геннадий
 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
Роман
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Лев
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
61 отзыв(-2)
5 лет назад
Андрей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Темур
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
19 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Максим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
65 отзывов
5 лет назад
Глеб
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ярослав
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 отзывов
5 лет назад
Мелинэ
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
39 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
58 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
2 отзыва
5 лет назад
Михаил
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Влад
 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
92 отзыва
5 лет назад
Илья
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Артем
 
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
64 отзыва(-1)
5 лет назад
Владимир
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 лет назад
Евгений
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
18 отзывов
5 лет назад
Али
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
63 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Дима
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Максим
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать 6 страниц и натянуть на WP

    Добрый день! Есть сайт https://ek-autovl.ru/, понадобилось отрисовать макеты для новых страниц: Страница услуги (макет один и тот же, меняются только картинки в шапке); Страница статьи\новости; Страница товара; Страница списка ...

    WooCommerceWordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правка в верстке CMS CS-Cart

    CS-Cart версия4.5.2Выполнить небольшие правки по верстке CMS CS-Cart версия 4.5.2 1.Поменять Теги  всего6 шт. На главной странице определяется как несколько тегов H1, теги подтягиваются изотключаемых блоков (виджетов), нужно поменять на H2 произошло из-за ошибки верстальщикаклассы вроде бы ...

    JavaScript
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переделать калькулятор в новую верстку

    Здравствуйте. Имеется старый сайт с калькулятором, для него сделали новую верстку, и в ней нужно повторить работу калькулятора. Вот задачу объяснил подробно https://www.loom.com/share/53ad5c2192154af4b255c6626a43e87c (видео 2:30 )

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Переверстать на float

    переверстать на float с web по требованиям - очистить лишний код нужны стр. - каталога, карточки товара, корзина, оформление товара, блог и стр. блока. Привести верстку вот к этим ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать правки верстки

    Есть верстка. Сделана не очень опытным  человеком. Я буду с ним вносить правки неделю. Кто может сейчас быстро внести правки? Прямо сейчас сесть и сделать. ТЗ https://1drv.ms/u/s!AlVmvua-te36f0tUY3BBrXwU2P4?e=qLtUFi Оплата по факту. Задача очень простая! Взять и сравнить с ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработать вёрстку сайта

    На основании макетов в фигма был сверстан сайт, но не до конца, есть ряд недоработок, которые необходимо доделать и устранить.  Использовались:  Шаблонизатор Pug, Препроцессор Sass, Таск-менеджер Gulp, jQuery и PHP. ...

    FigmajQueryPHPSASSGulp
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад