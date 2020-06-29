Адаптивная вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом c использованием качественных ингредиентов).

"Работа должна быть испытанием, а испытания должны доставлять удовольствие" (Lawrence Edward Page)

Кто это читает Всем привет)

Предлагаю свои услуги по вёрстке сайтов. Хоть я и "молодой верстак", но знаю что если взялся за работу доведи её до конца с соблюдением договора.

Немножко о себе: всё банально - семья, кошки, собаки, (мечтаю об аквариуме с рыбками). Нравится просто ехать с семьёй куда-нибудь. Обожаю красное море. Если интересно: https://www.linkedin.com/in/hlib-hlibov-b90069182

Теперь по сути)

Как видно из выполненных проектов у меня 0 и рейтинг мой из четырёхзначных цифр выглядит не очень. Но надо как-то начинать.

У меня есть предложение (конечно это не эврика но всё же), если Вы выбрали меня исполнителем тогда от меня:

Внятные, обоснованные сроки на выполнение работы.

Положительное отношение к правкам в текущем проекте + правки после сдачи проекта.

Коммуникабельность + я постоянно на связи.

Для первых заказчиков скидка 50% от предложение новичков.

Мои контакты:

Skype: live:2870586104cde6c4

Telegram: @Qqa2020

Viber: +380662380756

Email: [email protected]