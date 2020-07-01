Сайт - оружие продаж!

Привет, я Владимир

А ещё я фронтенд разработчик. Специализируюсь на вёрстке сайтов и дизайну макетов.

Сверстаю тебе сайт по макету или если нет макета сделаю макет потом сверстаю))).

Позиция:

1. Без т.з дизайн не делаю

2. Оплата четко по договору

3. Дедлайн могу просрочить но не критично, часа 2 Макс, я делаю более тяжёлую ставку на качество сделанной работы а потом уже на скорость!