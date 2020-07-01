Сайт - оружие продаж!
Привет, я Владимир
А ещё я фронтенд разработчик. Специализируюсь на вёрстке сайтов и дизайну макетов.
Сверстаю тебе сайт по макету или если нет макета сделаю макет потом сверстаю))).
Позиция:
1. Без т.з дизайн не делаю
2. Оплата четко по договору
3. Дедлайн могу просрочить но не критично, часа 2 Макс, я делаю более тяжёлую ставку на качество сделанной работы а потом уже на скорость!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка сайта "OriginPay" (не коммерческий!)84 просмотра
- Сайт стоматологии (не коммерческий)66 просмотров