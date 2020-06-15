Адаптивная верстка макета figma + wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка221 просмотр

Есть макет в фигме, нужна качественная верстка с адаптивом под все устройства

FigmaWordPress
5 лет назад
visualup
Артём 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

VIG-DEV
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$93
8 дней
Escrow
Работа выполнена успешно, уже не первый раз работаем с данным исполнителем. Рекомендую!
Хорошо поработали в очередной раз. Все отлично!

Заявки фрилансеров

VIG-DEV
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад

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