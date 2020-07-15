Верстка лендинг сайта

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Завершен63 заявки2079 просмотров

Нужно сверстать лендинг сайт.

Bootstrap только.

Две страницы. Главная и кабинет

Bootstrap
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Boroda69
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