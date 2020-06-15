Срочно нужно натянуть на сайт верстку уже имеющуюся

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки912 просмотров

Срочно нужно натянуть на сайт верстку уже имеющуюся  

5 лет назад
guest_15922218392532
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Миржахон
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Оганес
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Марк
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва
5 лет назад
Данил
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
5 лет назад
Данила
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Олег
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Бабкен
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
8 дней назад
14 отзывов
5 лет назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Темур
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
19 отзывов
5 лет назад
Иван
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Влад
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
63 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Камол
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
35 отзывов
5 лет назад
Вениамин
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виталий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать форму обратной связи

    Есть простенький сайт из 7 страниц на html.  Нужно прикрутить форму обратной связи.  Пример того, как должна выглядеть форма и какие в ней поля - прикрепил.  Не помешала бы еще ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка для мобильных приложений

    Ищу верстальщика для верстки экранов мобильного приложения. Все экраны уже готовы в виде PSD файлов. Версткадолжна быть под Angular 9. Предпочту верстальщика с опытом верстки под мобильныеустройства. Но также дорога открыта и для тех, кто хочет ...

    Angular
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка сайта

    Студия ищет верстальщика или frontend программиста на продолжительное сотрудничество. https://www.figma.com/file/yFR7ufXgwL7WLKEBwx6qg2/Public-Project Проект еще на стадии дизайна, в работу поступит через 2 недели. Требования к исполнителю: - хороший опыт ...

    BootstrapHTMLjQuerySASSGulp
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правка в верстке CMS CS-Cart

    CS-Cart версия4.5.2Выполнить небольшие правки по верстке CMS CS-Cart версия 4.5.2 1.Поменять Теги  всего6 шт. На главной странице определяется как несколько тегов H1, теги подтягиваются изотключаемых блоков (виджетов), нужно поменять на H2 произошло из-за ошибки верстальщикаклассы вроде бы ...

    JavaScript
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переделать калькулятор в новую верстку

    Здравствуйте. Имеется старый сайт с калькулятором, для него сделали новую верстку, и в ней нужно повторить работу калькулятора. Вот задачу объяснил подробно https://www.loom.com/share/53ad5c2192154af4b255c6626a43e87c (видео 2:30 )

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Переверстать на float

    переверстать на float с web по требованиям - очистить лишний код нужны стр. - каталога, карточки товара, корзина, оформление товара, блог и стр. блока. Привести верстку вот к этим ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад