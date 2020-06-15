Требуется верстка лендинга. Макет создан в фигма. Есть макет мобильной версии.
Верстальщик программист на задачу
Всем привет!
Внимательно ознакомьтесь с проектом!
Задача
Нужно сверстать и настроить график
Задачу в ТЗ прикрепил к проекту
Если что то неясно, задавайте вопросы
1. Оплата – 50% Верстка по макету десктоп+мобильная.(html+css + canvas(или альтернатива))
1.1 Показываете макет на вашем тестовом. Правим. Утверждаем.
2. Подключение интерактива к UI. Кнопки, вкладки и пр. элементы для взаимодействия с графиком.(js)
2.1 Тестим. Вносим изменения. Утверждаем.
3. Оплачиваем – 30%. Подключение к backend (json, jsonp)
3.1 Тестим. Правим.
4. Оплачиваем остаток. – 20%. Проверка на "боевом" сервере. Правки.
Завершение сделки, оставляем отзывы
yadi.sk/d/9b6yReFNSzZSqQ – наглядно как должно работать
по мима бэка который описан в тз. еще в уже готовую верстку (ее предоставлю исполнителю, верстка это уже серверные php скрипты с кодом) нужно будет вставить сверстанный вами график, со всеми ux инструментами- всплывающие подстказки, назначение ставок, выбор времени, приближение и т.д для того что бы программист в дальнейшем мог их использовать в интеграции
Обязательные требования
Поэтапная работу с заключением сделки
Прошу не писать людей которые не готовы работать через сделку и которые не уверены что выполнят работу полностью. Которые не ознакомились целиком с проектом
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