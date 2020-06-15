Сверстать форму ТОРГ12 в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок892 просмотра

Необходимо сделать шаблон формы ТОРГ12 в html формате с последующей подстановкой данных из PHP массива. В форме нужно разместить метки, вместо которых будут подставляться реальные данные вида {ИНН Продавца} или {Дата документа}. Пример данных по ссылке ниже или на фото.

Важно! ТОРГ12 вертикальная (книжная), НЕ горизонтальная. Ссылка на doc файл https://выставить-счет.рф/blanki/torg-12/

В результате я хочу получить html файл с метками для данных, которые скриптом заменю на реальные данные.

Интересуют сроки, стоимость и способ оплаты.

HTMLPHP
5 лет назад
vulkanets
Айдар 
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