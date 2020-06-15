Сверстать интерактивный HTML5-баннер по референсу

Всем привет! Необходимо разработать интерактивный баннер(под фейсбук) по видеорефу, который мы предоставим. Исходники также предоставим.

По формату должен быть 9:16(как у iPhone 6/7/8), то есть на любых устройствах именно в таком формате должно отображаться.

По запросу скидывать исходники + сам баннер для понимания того, на каком этапе ведётся работа.

При необходимости сделать некоторые мелкие правки после сдачи проекта.

Крайний срок 18.06, лучше раньше