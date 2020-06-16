Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт38 заявок1880 просмотров

Нужна помощь специалиста, сделать качественную верстку дизайна сайта под установку на Modx

Макет: https://yadi.sk/d/5NXUcsNa8EArtA

ТЗ

1. Сверстать дизайн сайта (главна, карточка товаров)

2. Сделать адаптивную верстку, для мобильных устройся (дизайна мобильной версии нет)

3. Оптимизация скорости загрузки 

Цена работы в заявках, подробности в переписки

MODX
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