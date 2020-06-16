Нужно сделать проект по критериям в файле. То есть нужен простой сайт и пояснение в виде документа. Тема ,,программное обеспечение Apple”
Верстка сайта
Нужна помощь специалиста, сделать качественную верстку дизайна сайта под установку на Modx
Макет: https://yadi.sk/d/5NXUcsNa8EArtA
ТЗ
1. Сверстать дизайн сайта (главна, карточка товаров)
2. Сделать адаптивную верстку, для мобильных устройся (дизайна мобильной версии нет)
3. Оптимизация скорости загрузки
Цена работы в заявках, подробности в переписки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Всем привет! Внимательно ознакомьтесь с проектом! Задача Нужно сверстать и настроить график Задачу в ТЗ прикрепил к проекту Если что то неясно, задавайте вопросы 1. Оплата – 50% Верстка ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется опытный верстальщик для верстки по макету мобильной версии сайта исключительно на REACT Работа в паре с другим верстальщиком, который пишет основной декстоп на реакте. Очень важен опыт и качество выполнения работы. ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Всем привет! Необходимо разработать интерактивный баннер(под фейсбук) по видеорефу, который мы предоставим. Исходники также предоставим. По формату должен быть 9:16(как у iPhone 6/7/8), то есть на любых устройствах именно в таком формате должно отображаться. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для разработки сайта кредитов требуется дизайнер-верстальщик. Предполагается умение делать дизайн и верстку прямо а html с использованием: 1. шаблонов bootstrap 4 2. предоставленного дизайна-прототипа на wordpress 3. схематичного расположения элементов на странице ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $140
Нужно реализовать верстку и лендинг на Modx до пятница вечера. Все поля в админке должны быть редактируемыми и небольшой калькулятор.HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте!Нужна верстка, почти пиксельперфект, нужно обращать внимание на отступы/межстрочный/межбуквенный интервал и пр. Верстка должна быть валидной, адекватно отображаться в последних версиях популярных брааузеровВерстка делается для дальнейшей натяжки поэтому:-всплывашки фенсибоксом должны быть-пагинация, показать еще - просто ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сверстать по картинках сайт для мобильного приложения, можно есть еще несколько фото. Нужно только отображения html,css,js, phссылка на архив с примерами)) Нужно зделать без внешний визовов к сервисам гугла и прочих. ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $70
https://www.figma.com/file/l6mFiwILG7rnZdsu7PssfE/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4?node-id=0%3A1 макет-Каталог должен быть исправлен в соответствии с последней версией: yadi.sk/i/pUJZI63tMN7Zuw, иконки на фигме находятся во фрейме с цветными иконками-На главной фоновая картинка должна быть анимацией, ссылка для скачивания: https://pixabay.com/ru/videos/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-1992/ Сайт обязательно должен быть адаптивным.Это вопросы и пояснения ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад