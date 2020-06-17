Оптимизировать загрузку сайта по google_pagespeed_insights

На мобильных показатель - 27

На комп. - 81

Необходимо увеличить (В идеале до 99-100), минимальные значения:

на мобильных до 85-90

На комп до 90

В идеале вижу такой формат работы: от вас чеклист по пунктам что изменить, реализация моя. Тоесть вы пишите например, перенести файл style.css в футер, я это делаю сам, по вашему чеклисту

Указывайте цену и сроки + телеграмм для связи