Оптимизировать загрузку сайта по google_pagespeed_insights

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Закрыт7 заявок864 просмотра

На мобильных показатель - 27

На комп. - 81

Необходимо увеличить (В идеале до 99-100), минимальные значения:

на мобильных до 85-90

На комп до 90

В идеале вижу такой формат работы: от вас чеклист по пунктам что изменить, реализация моя. Тоесть вы пишите например, перенести файл style.css в футер, я это делаю сам, по вашему чеклисту

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5 лет назад
impikassoo
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