Переверстать сайт с таблиц на DIV + сделать адаптив с бургер меню

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка269 просмотров

Переделать верстку с table на div.

Сохраняем все текущие стили сайта для текста, меню, лого, фотографий! К старым стилям можно добавлять параметры новых блоков div и для мобильной версии.

Мобильная версия:

Срабывает при разрешениях меньше или равно 767px.

Если экран 767 или меньше:

- становится невидимым левый блок (left_column).

- исчезает верхний фон.

- появляется верхняя полоска с бургер меню

Все файлы пришлю в личку в архиве. Будет макет, исходный код сайта и задачи.

5 лет назад
Smoop123
Алексей 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
25 отзывов

Выбранный исполнитель

Wqdfv
18 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$35
4 дня
Все супер! Второй раз работаем вместе. Парень работает быстро и делает качественную работу.
Всё очень хорошо! Уже второй раз работаю с Алексеем. Оплату перевёл на следующий день после сдачи работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Wqdfv
18 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад

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