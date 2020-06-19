Переверстать сайт с таблиц на DIV + сделать адаптив с бургер меню

Переделать верстку с table на div.

Сохраняем все текущие стили сайта для текста, меню, лого, фотографий! К старым стилям можно добавлять параметры новых блоков div и для мобильной версии.

Мобильная версия:

Срабывает при разрешениях меньше или равно 767px.

Если экран 767 или меньше:

- становится невидимым левый блок (left_column).

- исчезает верхний фон.

- появляется верхняя полоска с бургер меню

Все файлы пришлю в личку в архиве. Будет макет, исходный код сайта и задачи.