Нужно сделать проект по критериям в файле. То есть нужен простой сайт и пояснение в виде документа. Тема ,,программное обеспечение Apple”
Переверстать сайт с таблиц на DIV + сделать адаптив с бургер меню
Переделать верстку с table на div.
Сохраняем все текущие стили сайта для текста, меню, лого, фотографий! К старым стилям можно добавлять параметры новых блоков div и для мобильной версии.
Мобильная версия:
Срабывает при разрешениях меньше или равно 767px.
Если экран 767 или меньше:
- становится невидимым левый блок (left_column).
- исчезает верхний фон.
- появляется верхняя полоска с бургер меню
Все файлы пришлю в личку в архиве. Будет макет, исходный код сайта и задачи.
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