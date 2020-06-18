Верстка сайта в Wordpress по готовому макету в Figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок1439 просмотров

Необходимо сверстать сайт в Wordpress по готовому макету в Figma.

Что есть: куплена премиумная тема Avada, нарисован макет в Figma, куплен домен, хостинг, установлен wordpress.

Макет https://www.figma.com/file/4kiy5JLfk5EAtWFoDnMxYv/FreshMed?node-id=56%3A41

Дизайн сделан для десктопного экрана шириной 1440.

Материалы для дизайна (фотографии для разделов, дизайн в джипег формате всех типовых страничек, тексты для

разделов направлений) - https://fex.net/ru/s/crxlyyf

Шрифт, который используется Source Sans Pro

По ссылке https://fex.net/ru/s/tnzxdx5 запись видео прототипа сайта - там вы увидете как должны работать кнопки в состоянии хувер, переходы по страничкам.

Все иконки в png пришлю отдельно.

FigmaNode.jsWordPress
5 лет назад
myrashkin
Михаил 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Машков
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
28 минут назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Владимир
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Станислав
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
24 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
65 отзывов
5 лет назад
Ирина
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
30 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
58 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
2 отзыва
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Борис
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Евгений
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
18 отзывов
5 лет назад
Артем
 
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
64 отзыва(-1)
5 лет назад
Алексей
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
130 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Артём
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка html письма

    Сверстать html письмо которое будет высылаться через WP - woocommerce. Доступов к админке  не будет. Нужно письмо, которое я смогу потом безболезненно интегрировать в вукомерс

    HTMLWooCommerceWordPress
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • HTML-презентация дизайна главной страницы сайта

    Знайти та дослідити сайти  конкурентівНадихнутись гарними візуальними прикладами дизайну веб-сайтівПридумати доменне ім'я для проекту і переконатися, що таке ім'я є доступне для покупки в доменних продавців.Отримавши назву намалювати логотип для майбутнього сайтуНамалювати прототип, щоб зрозуміти ...

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка дизайна интернет магазина

    Требуется адаптивно сверстать (на bootstrap) страницы дизайна интернет-магазина используя html5+css3+js+jquery. На страницы необходимо подключить fancyapps + прочие плагины. Все страницы на одном каркасе (прикрепляю). Также прикрепляю несколько страниц для примера, чтобы было понимание по ...

    BootstrapHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • PHP-разработчик

    Ищем PHP-разработчика c опытом работы от 1 года. Важно хорошее знание PHP и фреймворка Laravel. Задачи: верстка на новый шаблон веб-сайта, разработка внутренней ЦРМ и выпуск готового решения на рынок США. Бюро ...

    AJAXJavaScriptjQueryLaravelPHP
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать посадочную страницу на десктоп + моб

    $85

    Добрый день.  макет по слоям в ai. Нужно сверстать в строгом соответствии с макетом.  Адаптив для моб - в отдельном макете.  Макеты вышлем после утверждения в качестве исполнителя Срок строго до ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад