Сверстать html письмо которое будет высылаться через WP - woocommerce. Доступов к админке не будет. Нужно письмо, которое я смогу потом безболезненно интегрировать в вукомерс
Верстка сайта в Wordpress по готовому макету в Figma
Необходимо сверстать сайт в Wordpress по готовому макету в Figma.
Что есть: куплена премиумная тема Avada, нарисован макет в Figma, куплен домен, хостинг, установлен wordpress.
Макет https://www.figma.com/file/4kiy5JLfk5EAtWFoDnMxYv/FreshMed?node-id=56%3A41
Дизайн сделан для десктопного экрана шириной 1440.
Материалы для дизайна (фотографии для разделов, дизайн в джипег формате всех типовых страничек, тексты для
разделов направлений) - https://fex.net/ru/s/crxlyyf
Шрифт, который используется Source Sans Pro
По ссылке https://fex.net/ru/s/tnzxdx5 запись видео прототипа сайта - там вы увидете как должны работать кнопки в состоянии хувер, переходы по страничкам.
Все иконки в png пришлю отдельно.
Заявки фрилансеров
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