Верстка сайта в Wordpress по готовому макету в Figma

Необходимо сверстать сайт в Wordpress по готовому макету в Figma.

Что есть: куплена премиумная тема Avada, нарисован макет в Figma, куплен домен, хостинг, установлен wordpress.

Макет https://www.figma.com/file/4kiy5JLfk5EAtWFoDnMxYv/FreshMed?node-id=56%3A41

Дизайн сделан для десктопного экрана шириной 1440.

Материалы для дизайна (фотографии для разделов, дизайн в джипег формате всех типовых страничек, тексты для

разделов направлений) - https://fex.net/ru/s/crxlyyf

Шрифт, который используется Source Sans Pro

По ссылке https://fex.net/ru/s/tnzxdx5 запись видео прототипа сайта - там вы увидете как должны работать кнопки в состоянии хувер, переходы по страничкам.

Все иконки в png пришлю отдельно.