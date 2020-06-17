Добрый день. макет по слоям в ai. Нужно сверстать в строгом соответствии с макетом. Адаптив для моб - в отдельном макете. Макеты вышлем после утверждения в качестве исполнителя Срок строго до ...
PHP-разработчик
Ищем PHP-разработчика c опытом работы от 1 года. Важно хорошее знание PHP и фреймворка Laravel. Задачи: верстка на новый шаблон веб-сайта, разработка внутренней ЦРМ и выпуск готового решения на рынок США.
Бюро Переводов Translation Services USA (https://www.translation-services-usa.com/) — на рынке языковых переводов с 2002 года. В нашем портфолио есть такие SaaS продукты как: ConveyThis (https://www.conveythis.com/) - веб-переводчик, а также GGLOT (https://gglot.com/) - аудио-видео в текст расшифровка текста.
Требования:
- Уверенные знания PHP7. Опыт работы от 1 года.
- Знания и опыт работы с jQuery, JavaScript, Ajax. Опыт работы от 1 года.
- Опыт работы с внешними API сторонних сервисов.
- Опыт в разработки интернет-магазинов с нуля.
- Личные качества: ответственность, исполнительность, умение работать в команде.
- Умение самостоятельно оценивать сроки выполнения в часах.
- Техническое образование по специальности программист.
- Наличие сертификатов и пройденных экзаменов.
- Переделать сайт на новый шаблон.
- Переделать семантику сайта под новые ключевые запросы.
- Переделать бэкенд для клиентов и суб-подрядчиков.
- Сделать отдельную часть продукта для перепродажи как ЦРМ.
- ЗП по результатам собеседования.
- Пересмотр уровня ЗП каждые 3 месяца.
Предоставьте ссылки на сайты, которые вы делали/дорабатывали за последние 6 месяцев.
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