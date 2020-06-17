PHP-разработчик

Ищем PHP-разработчика c опытом работы от 1 года. Важно хорошее знание PHP и фреймворка Laravel. Задачи: верстка на новый шаблон веб-сайта, разработка внутренней ЦРМ и выпуск готового решения на рынок США.

Бюро Переводов Translation Services USA (https://www.translation-services-usa.com/) — на рынке языковых переводов с 2002 года. В нашем портфолио есть такие SaaS продукты как: ConveyThis (https://www.conveythis.com/) - веб-переводчик, а также GGLOT (https://gglot.com/) - аудио-видео в текст расшифровка текста.

Требования:

Уверенные знания PHP7. Опыт работы от 1 года.

Знания и опыт работы с jQuery, JavaScript, Ajax. Опыт работы от 1 года.

Опыт работы с внешними API сторонних сервисов.

Опыт в разработки интернет-магазинов с нуля.

Личные качества: ответственность, исполнительность, умение работать в команде.

Умение самостоятельно оценивать сроки выполнения в часах.

Техническое образование по специальности программист.

Наличие сертификатов и пройденных экзаменов.

Переделать сайт на новый шаблон.

Переделать семантику сайта под новые ключевые запросы.

Переделать бэкенд для клиентов и суб-подрядчиков.

Сделать отдельную часть продукта для перепродажи как ЦРМ.

ЗП по результатам собеседования.

Пересмотр уровня ЗП каждые 3 месяца.

Просьба откликаться только тем, кто имеет опыт работы.

Предоставьте ссылки на сайты, которые вы делали/дорабатывали за последние 6 месяцев.