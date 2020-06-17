PHP-разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок819 просмотров

Ищем PHP-разработчика c опытом работы от 1 года. Важно хорошее знание PHP и фреймворка Laravel. Задачи: верстка на новый шаблон веб-сайта, разработка внутренней ЦРМ и выпуск готового решения на рынок США.

Бюро Переводов Translation Services USA (https://www.translation-services-usa.com/) — на рынке языковых переводов с 2002 года. В нашем портфолио есть такие SaaS продукты как: ConveyThis (https://www.conveythis.com/) - веб-переводчик, а также GGLOT (https://gglot.com/) - аудио-видео в текст расшифровка текста.

Требования:

  • Уверенные знания PHP7. Опыт работы от 1 года.
  • Знания и опыт работы с jQuery, JavaScript, Ajax. Опыт работы от 1 года.
  • Опыт работы с внешними API сторонних сервисов.
  • Опыт в разработки интернет-магазинов с нуля.
  • Личные качества: ответственность, исполнительность, умение работать в команде.
  • Умение самостоятельно оценивать сроки выполнения в часах.
Будет плюсом:
  • Техническое образование по специальности программист.
  • Наличие сертификатов и пройденных экзаменов.
Задачи:
  • Переделать сайт на новый шаблон.
  • Переделать семантику сайта под новые ключевые запросы.
  • Переделать бэкенд для клиентов и суб-подрядчиков.
  • Сделать отдельную часть продукта для перепродажи как ЦРМ.
Условия работы:
  • ЗП по результатам собеседования.
  • Пересмотр уровня ЗП каждые 3 месяца.
Просьба откликаться только тем, кто имеет опыт работы.

Предоставьте ссылки на сайты, которые вы делали/дорабатывали за последние 6 месяцев.

AJAXJavaScriptjQueryLaravelPHP
5 лет назад
tsu_work
Алекс 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
103 отзыва
5 лет назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 лет назад
Ильхам
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Арсентий
 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад