Правки в верстки вордпресс

Сделать несколько правок на лендинге вордпресс

Делаем такой блок http://joxi.ru/Dr87q5ESzBZJXA он с этого сайта, все точно так же только заменим картинки. https://grandballroom.ru/ ставим его на место где сейчас отзывы.

Боковое меню скрываем делаем только вот такие квадратики верхнем левом углу как на сайте http://selfiemoscow.ru/ при клике открывает меню такое как у нас

Отзывы флам ставим после карты

Делаем прогрузку перед полным открытием сайта тут описывается как http://gnatkovsky.com.ua/preloader-dlya-sajta-na-javascript-ili-kak-ne-pokazyvat-sajt-poka-polnostyu-ne-zagruzitsya.html на прогруску ставим лого из 2 букв LS

На первом экране Lesnoe зменить на картинку дизайнер отрисовывает.

Шрифт в некоторых местах заменим. ПРишлю что куда.

Перелистывание между экранами надо сделать плавным, с анимацией или как сказать. Вообщем когда скролишь плавно чтобы спускался. Я поищу пример скину.

Сделать нужно сегодня так как прошлый программист что то пропал. =(