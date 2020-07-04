Правки в верстки вордпресс

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Завершен4 заявки672 просмотра

Сделать несколько правок на лендинге вордпресс

Делаем такой блок http://joxi.ru/Dr87q5ESzBZJXA   он с этого сайта, все точно так же только заменим картинки. https://grandballroom.ru/  ставим его на место где сейчас отзывы.

Боковое меню скрываем делаем только вот такие квадратики  верхнем левом углу как на сайте http://selfiemoscow.ru/   при клике открывает меню такое как у нас

Отзывы флам ставим после карты

Делаем прогрузку перед полным открытием сайта тут описывается как http://gnatkovsky.com.ua/preloader-dlya-sajta-na-javascript-ili-kak-ne-pokazyvat-sajt-poka-polnostyu-ne-zagruzitsya.html   на прогруску ставим лого из 2 букв LS

На первом экране Lesnoe зменить на картинку дизайнер отрисовывает.

Шрифт в некоторых местах заменим. ПРишлю что куда.

Перелистывание между экранами надо сделать плавным, с анимацией или как сказать. Вообщем когда скролишь плавно чтобы спускался.  Я поищу пример скину.

Сделать нужно сегодня так как прошлый программист что то пропал. =(

JavaScriptWordPress
5 лет назад
al3kseyp3tr0v
Максим 
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61 отзыв(-4)

Выбранный исполнитель

vubessonov
Владислав 
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5 лет назад
vubessonov
Владислав 
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Был
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