Необходим одностраничник по дизайну 1в1 как здесь - https://adblogger.ru/top-50-belyx-katalogov-sajtov-v-kotorye-stoit-dobavit-veb-sajt.html , но многие блоки нужно удалить (файл прикрепил). Должен быть адаптирован под моб. устройства. Код должен быть максимально простой, ничего лишнего.
Сверстать 5 страниц и натянуть на WP
Добрый день!
Есть сайт https://ek-autovl.ru/, понадобилось отрисовать макеты для новых страниц:
Страница услуги (авто, мото, спецтехника, запчасти - это макет один и тот же, меняются только картинки в шапке);
Страница статьи\новости;
Страница товара;
Страница списка товаров (категория);
+ дополнили главную страницу новыми блоками.
Задача: сверстать и нанятнуть новые макеты. Установить плагин WooCommerce (или аналог), чтобы была возможность добавить товары (страницу товара отрисовали, это автомобили, запчасти, мото).
Сделать нужно оперативно. Кто сможет приступить, оставьте заявку и укажите цену, спасибо!
p.s. ссылка на макеты: https://yadi.sk/d/1_phRC0Op_QSdQ
Заявки фрилансеров
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