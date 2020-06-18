Нужна вёрстка и натяжка на движок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок724 просмотра

По имеющимся PSD макетам выполнить редизайн сайта на CMS VAMShop. Дизайн адаптивный.

Основные требования:

- всё должно соответствовать дизайн-макетам;

- сайт должен работать быстро, не увеличивая нагрузку на сервер;

- весь функционал сайта должен быть сохранён;

Макеты и адрес сайта вышлю в ЛС для оценки стоимости.

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LobanowS
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