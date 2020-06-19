-Сверстать калькулятор тарифов для сайта с возможностью переключения валюты, добавления количества номеров, выбора типа объекта размещения и периода оплаты (Рубли – Русский язык, Евро и Фунты – Английский язык). - Более подробное ТЗ, с ...
Сверстать одну страницу
Здравствуйте, необходимо сверстать страницу, макет прикреплен ниже.
Необходимо сделать на флекс-боксах.
От вас стоимость и сроки.
Выберу по соотношению цена-сроки-качество.
Выбранный исполнитель
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