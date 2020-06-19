Сверстать одну страницу

$30
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Завершен68 заявок958 просмотров

Здравствуйте, необходимо сверстать страницу, макет прикреплен ниже.

Необходимо сделать на флекс-боксах.

От вас стоимость и сроки.

Выберу по соотношению цена-сроки-качество.

5 лет назад
maxors
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Georgiy_Prohorov
Георгий 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$8
1 день
Escrow
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Четкое ТЗ, мгновенная оплата, очень приятный в общении человек, всегда был на связи. Всем рекомендую !

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Georgiy_Prohorov
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