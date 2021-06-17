andfed

Андрей andfed

 
61 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Качественная верстка сайтов, с чистым валидным кодом. Адаптивность, Flexbox, БЭМ, HTML5, CSS3, jQuery

Занимаюсь версткой сайтов - это моя основная специализация.

Главные принципы: соблюдение сроков и качество работы.

Работаю до конца, пока не будут исправлены все правки. 

Работаю в основном без предоплаты.

Мои навыки:

  • HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
  • Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Adobe XD
  • Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
Портфолио: 

https://www.weblancer.net/users/andfed/portfolio/

Также мои работы можно посмотреть на сайте: https://anfedorov.ru/

Как со мной связаться:

Email:  [email protected]

Телеграм: anfedor﻿

Skype: fedorov608