Качественная верстка сайтов, с чистым валидным кодом. Адаптивность, Flexbox, БЭМ, HTML5, CSS3, jQuery

Занимаюсь версткой сайтов - это моя основная специализация.

Главные принципы: соблюдение сроков и качество работы.

Работаю до конца, пока не будут исправлены все правки.

Работаю в основном без предоплаты.

Мои навыки:

HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Adobe XD

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

https://www.weblancer.net/users/andfed/portfolio/

Также мои работы можно посмотреть на сайте: https://anfedorov.ru/

Как со мной связаться:

Email: [email protected]

Телеграм: anfedor﻿

Skype: fedorov608