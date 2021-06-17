Качественная верстка сайтов, с чистым валидным кодом. Адаптивность, Flexbox, БЭМ, HTML5, CSS3, jQuery
Занимаюсь версткой сайтов - это моя основная специализация.
Главные принципы: соблюдение сроков и качество работы.
Работаю до конца, пока не будут исправлены все правки.
Работаю в основном без предоплаты.
Мои навыки:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
https://www.weblancer.net/users/andfed/portfolio/
Также мои работы можно посмотреть на сайте: https://anfedorov.ru/
Как со мной связаться:
Email: [email protected]
Телеграм: anfedor
Skype: fedorov608
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Портфолио
- Адаптивная верстка. Сайдинг Центер Фасад Декор67 просмотров
- Адаптивная верстка. Сайт компании Древостроев84 просмотра
- Адаптивная верстка. Сайт группы Кинохроника74 просмотра
- Адаптивная верстка. Сайт компании69 просмотров
- Адаптивная верстка. landingPage SistemDesign51 просмотр
- Адаптивная верстка. Сайт фабрики Asbestos-Board60 просмотров
- Адаптивная верстка. landingPage ЛесДом39 просмотров