Сверстать калькулятор тарифов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки766 просмотров

-Сверстать калькулятор тарифов для сайта с возможностью переключения валюты, добавления количества номеров, выбора типа объекта размещения и периода оплаты (Рубли – Русский язык, Евро и Фунты – Английский язык).

- Более подробное ТЗ, с ссылками и прототип отправлю лично.

- Сроки 6 рабочих дней.

* (потребуется заключение договора на оказание услуг, поэтому, предпочтение исполнителям из г. Санкт-Петербург, чтобы было легче с подписанием).

5 лет назад
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