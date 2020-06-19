Сверстать сайт из Figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт101 заявка2122 просмотра

Нужно сделать вёрстку проект-дизайна сайта из Figma

Figma
5 лет назад
wdwdwd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Азамат
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
87 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Иван
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алмасханов
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Мухаммадислом
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Симона
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергий
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алла
 
32 года
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
5 лет назад
Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 отзывов
5 лет назад
Артур
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Влада
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Руслан
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
63 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Иван
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Ильмира
 
41 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Темирлан
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Адам
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вазген
 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Арстанбек
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Данила
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александр
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Егор
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Павел
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Кристина
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-2)
5 лет назад
Богдан
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наиль
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
120 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Владислав
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Артем
 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
5 лет назад
Вениамин
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кирилл
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Иванна
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юрий
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Салижан
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
5 лет назад
Азрет
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Виталий
 
33 года
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
166 отзывов
5 лет назад
Дима
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
5 лет назад
Кузнецов
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Максим
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Станислав
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
24 отзыва
5 лет назад
Юрий
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Эльдар
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Ибрагим
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Ульяна
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Федор
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
5 лет назад
Артем
 
32 года
10 лет в сервисе
Был
13 дней назад
5 отзывов
5 лет назад
Артём
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Геннадий
 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
Евгений
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
18 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Денис
 
46 лет
5 лет в сервисе
Был
9 дней назад
2 отзыва
5 лет назад
Роман
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Вячеслав
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ярослав
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 отзывов
5 лет назад
Максим
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
5 лет назад
Лев
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
90 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
61 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Влад
 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
92 отзыва
5 лет назад
Максим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Юрий
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Владислав
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
65 отзывов
5 лет назад
Ваге
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Ремзи
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 лет назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Саид
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
34 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
HTML-верстка
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка категорий товаров, доработка глав. стр-цы с программированием.

    Необходимо сделать верстку категорий сайта gisys.ru, доработать главную страницу, перенести с тестового сайта test.gisys.ru категории и карточку товара на главный сайт. Доработка и верстка с элементами программирования. Задание вышлю по каждой работе.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка лендинга html+css с адаптивностью

    Верстка одностраничного адаптивного лендинга. Исходник в PSD под сетку Bootstrap + шрифты + иконки. Мобильная версия отдельно не прорисована, будут даны пожелания как должны складываться блоки при сужении экрана. Блоки с каруселью фото (зачеркнуты на ...

    BootstrapCSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать одну страницу

    $30

    Здравствуйте, необходимо сверстать страницу, макет прикреплен ниже. Необходимо сделать на флекс-боксах. От вас стоимость и сроки. Выберу по соотношению цена-сроки-качество.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сверстать калькулятор тарифов

    -Сверстать калькулятор тарифов для сайта с возможностью переключения валюты, добавления количества номеров, выбора типа объекта размещения и периода оплаты (Рубли – Русский язык, Евро и Фунты – Английский язык). - Более подробное ТЗ, с ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка

    Необходимо выполнить верстку одной страницы. Адаптивно, Pixel Perfect. Часть элементов уже сверстаны. Ознакомиться с макетом можете по ссылке - https://www.dropbox.com/sh/zgl89hfr5jgdoi0/AAB2jiZ2k0b6Pnp-HtHfl5d9a/Headstart%20Brand%20website_Bubble%20Trouble?dl=0&amp;preview=Headstart+Brand+website_Bubble+Trouble_Desktop.jpg&amp;subfolder_nav_tracking=1. Предлагайте стоимость и сроки, иначе заявка не будет рассматриваться.  При успешно выполненной работе предоставим ...

    HTML-верстка43 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужна вёрстка и натяжка на движок

    По имеющимся PSD макетам выполнить редизайн сайта на CMS VAMShop. Дизайн адаптивный. Основные требования: - всё должно соответствовать дизайн-макетам; - сайт должен работать быстро, не увеличивая нагрузку на сервер; ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать 5 страниц и натянуть на WP

    Добрый день! Есть сайт https://ek-autovl.ru/, понадобилось отрисовать макеты для новых страниц: Страница услуги (авто, мото, спецтехника, запчасти - это макет один и тот же, меняются только картинки в шапке); Страница статьи\новости; ...

    WooCommerceWordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад