HTML верстка шаблонов сайта

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Закрыт4 заявки1542 просмотра

На представленном сайте, шаблон которого нужно сверстать есть несколько шаблонов. Главная страница информация, страница с бесплатными игровыми автоматами slotomat в которые нужно будет засунуть фрейм игры и есть шаблон казино. Их все надо перенести на чистые шаблоны в modx.

HTMLMODX
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guest_15935870395345
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