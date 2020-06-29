На WP изменить лендинг (добавить информацию) по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок1066 просмотров

Сейчас на странице лендинге 2-3 экрана прокрутки, нужно изменить страницу в соответствии с ТЗ (тз с примерами как должно быть на каждом экране) , количество экранов (прокруток) примерно 8-9, ничего сложного, формы захвата клиента (обратной связи), прайс, стандартные блоки, карусель

Пост оплата или безопасная сделка

ТЗ и сайт пришлю в личку или месенджеры

WordPress
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