На WP изменить лендинг (добавить информацию) по ТЗ

Сейчас на странице лендинге 2-3 экрана прокрутки, нужно изменить страницу в соответствии с ТЗ (тз с примерами как должно быть на каждом экране) , количество экранов (прокруток) примерно 8-9, ничего сложного, формы захвата клиента (обратной связи), прайс, стандартные блоки, карусель

Пост оплата или безопасная сделка

ТЗ и сайт пришлю в личку или месенджеры