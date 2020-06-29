Верстка (возможно, программирование) лендинга

Есть макет в фигме, его надо кросс-браузерно, адаптивно и т.д. сверстать. Будет мультиязычный лендинг (языковые бандлы можем править в файлах).

Привязать форму отправки собранных е-майл, можно просто постом, согласуем параметры, если чистый фронт, можно и серверную обработку написать, если владеете.

Собираем кроме внесенного емейла еще локаль, гео, и т.п. - по максимуму разумного, все готов обсуждать.