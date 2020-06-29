Верстка книги

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки1093 просмотра

Требуется ответственный верстальщик, который всегда будет на связи.

Необходимо сверстать книгу, оплата 100 тг (16 рублей) – одна страница. Выполнить сегодня!

Работа должна быть сделана в программе InDesign

5 лет назад
guest_15923101182337
5 лет в сервисе
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Заявки фрилансеров

Артём
 
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