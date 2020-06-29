Добрый день! Необходимо сделать верстку с Figma магазина суши Идеально сразу подключить Woocommerce Макет: https://drive.google.com/drive/folders/1COr47RqGGmVZI5EI-BFCPaLWmLNwnkqR?usp=sharing Требования к верстке: https://docs.google.com/document/d/1gbi7CBAAlGEAugNMMu4p-6_JsMh01gld7Gz6T9iMzd8/edit?usp=sharing
Верстка книги
Требуется ответственный верстальщик, который всегда будет на связи.
Необходимо сверстать книгу, оплата 100 тг (16 рублей) – одна страница. Выполнить сегодня!
Работа должна быть сделана в программе InDesign
Заявки фрилансеров
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