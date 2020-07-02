Поправить ( HTML+CSS ) верстку

$14
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок259 просмотров

Приветствую Вас.

Необходимо поправить HTML верстку.  Убрать ( добавить ) около 5-6 пунктов согласно маленькому ТЗ. Цена 1000 рублей. 

Просьба откликнуться профи в своем деле. Для профи работы на час максимум.

Спасибо

CSSHTML
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