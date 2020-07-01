Работа по верстке

Денис, приветствую! Есть работа для тебя по верстке, нужно отверстать 1 страницу, что бы она адекватно смотрелась на мобильных и планшетах, проверить на кроссбраузерность. Я не успеваю (делаю по данному проекту фулл других страниц, а эту заказчик хочет видеть в мобильной версии уже - потом передам тебе оставшиеся на доработку), нужна твоя помощь.