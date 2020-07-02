Внести изменения в код лэндинга(JS)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок494 просмотра

есть одностраничник, нужно добавить второй номер телефона(во всех местах где указан первый номер, в том же стиле оформления что и первый), заменить контактную почту. При этом верстка пк и мобильной версии не должна поехать.  Сам лэндинг сгенерирован каким-то сервисом и правки в index.html не применяются. Нужно править js.

JavaScript
5 лет назад
pollloid
Юрий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

andrey_velychko
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Нужно было внести правки в лэндинг сгенерированный каким-то сервисом типа Adobe muse или чем-то подобным. Изменения в index.html не применялись(необычная ситуация), всё работало на минифицированном JS.Потребовалась помощь программиста понимающего в этом вопросе. Внесёнными правками доволен, всё ровненько, стили правильные, адаптив на мобильных тоже. Рекомендую!
Спасибо, Юрий. Было приятно с вами работать.

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