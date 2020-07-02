Внести изменения в код лэндинга(JS)

есть одностраничник, нужно добавить второй номер телефона(во всех местах где указан первый номер, в том же стиле оформления что и первый), заменить контактную почту. При этом верстка пк и мобильной версии не должна поехать. Сам лэндинг сгенерирован каким-то сервисом и правки в index.html не применяются. Нужно править js.