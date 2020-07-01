Сверстать сайт и натянуть на wp

$49
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки206 просмотров

Добрый день!

Сверстать сайт и натянуть на wp

Макет тут  https://drive.google.com/drive/folders/1Aj1PkbABTLYR0H_fvffE9PQav9TpIAHb

По срокам 2 дня (важно сделать в срок)

Сайт должен быть адаптирован под все утройства. 

Возможны правки.

Если полностью готовы, напишите "Готов на 100%"

WordPress
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