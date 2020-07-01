Нужно сверстать модальное окно с анимацией

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок142 просмотра

Верстка сайта уже есть и поскольку нет готового макета модального окна, нужно сверстать его в похожем дизайне и анимировать при нажатии на кнопку. Архив с версткой скину исполнителю.

5 лет назад
borisver2
Борис 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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