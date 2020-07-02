1. Заходим https://zakaz-oboi.ru/modul-picture 2. Кликаем http://joxi.ru/V2VgqwoSKb3Z5A 3. Открывается интерьер с изображением без маски http://joxi.ru/gmv9kxNuvkXWyr Задача: На открывающемся в п.3. изображении должна быть наложена маска http://joxi.ru/eAONkwocpMYWG2 Маска уже реализована https://zakaz-oboi.ru/modul-picture/art-and-design-723 при нажатии на кнопку ИНТЕРЬЕР под картинкой http://joxi.ru/BA0WgxltP5W3W2 Хотелось ...
Поправить верстку
Здравствуйте. Под баннером на сайте wordpress убрать отступ на главной странице. Ссылка на сайт будет предоставлена по запросу
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