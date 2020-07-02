Поправить верстку

Отличный исполнитель, который не просто так занимает свой топ на веблансере среди лучших верстальщиков. Никаких соплей, при себе только опыт и высокий скилл в отличии от других фрилансеров, которые не справились ссылаясь на старую тему сайта, на кривую верстку. Считаю данное сотрудничество большим везением. Не просто исправил, а сделал лучше, чем было раньше