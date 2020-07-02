Поправить верстку

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Завершен18 заявок498 просмотров

Здравствуйте. Под баннером на сайте wordpress убрать отступ на главной странице. Ссылка на сайт будет предоставлена по запросу

WordPress
5 лет назад
jokerrs
31 год
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

livecaiv
Камол 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, который не просто так занимает свой топ на веблансере среди лучших верстальщиков. Никаких соплей, при себе только опыт и высокий скилл в отличии от других фрилансеров, которые не справились ссылаясь на старую тему сайта, на кривую верстку. Считаю данное сотрудничество большим везением. Не просто исправил, а сделал лучше, чем было раньше
Всегда приятно работать, когда человек точно знает, что ему необходимо от исполнителя. Однозначно рекомендую Евгения к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

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