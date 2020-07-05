Приветствую Вас. Необходимо поправить HTML верстку. Убрать ( добавить ) около 5-6 пунктов согласно маленькому ТЗ. Цена 1000 рублей. Просьба откликнуться профи в своем деле. Для профи работы на час максимум. ...
Правки на сайте на HTML
1. Заменить фон (отправлю), возможно добавить прозрачную плашку под текст2. Шрифт - одинаковый размер, убрать межстрочный интервал3. Вставить таблицы и текста на страницы4. В конце каждой страницы добавить текст, форму обратной связи5. Убрать карту со страницы прайсы6. Поменять ссылки на соц. сети7. Оформить внешний вид новостей8. Поправить контакты (пунктуация) 9.Форма обратной связи: поменять email на телефон10. Добавить скрипт телефон, WA
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