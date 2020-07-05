Правки на сайте на HTML

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Завершен35 заявок1050 просмотров

1. Заменить фон (отправлю), возможно добавить прозрачную плашку под текст2. Шрифт - одинаковый размер, убрать межстрочный интервал3. Вставить таблицы и текста на страницы4. В конце каждой страницы добавить текст, форму обратной связи5. Убрать карту со страницы прайсы6. Поменять ссылки на соц. сети7. Оформить внешний вид новостей8. Поправить контакты (пунктуация) 9.Форма обратной связи: поменять email на телефон10. Добавить скрипт телефон, WA

HTML
5 лет назад
Yana2016
35 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

htmlancer
Максим 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$20
1 день
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Заявки фрилансеров

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HTML-верстка
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