Преимущества работы со мной
- Ответственность
- Безопасность
Я люблю свою работу и довожу её до конца. Ведь когда человек занимается любимым делом, то и результат получается только отличный.
- Экономия денег
- Целостность нервов
Front-End
Делаю верстку в HTML любой сложности. Адаптивная, кроссбраузерная верстка, валидный код, при этом все оптимизировано и следует правилам семантики.
Имеется большой опыт работы с Bootstrap, Flexbox. Использование Parallax эффектов, работа с анимациями. Активно применяю JavaScript / jQuery, сборщик проектов Gulp, препроцессоры Sass и Less. Есть опыт работы в графических пакетах, таких как Photoshop, Figma, AdobeXD, Avocode.
Имеется коммерческий опыт в разработке приложений с использованием технологий Vue js, React js.
Мой опыт в Front-End разработке коммерческих проектов 4 года, из которых 2 года в IT компании.
Ключевые навыки
- HTML5
- CSS3
- JavaScript & jQuery
- Bootstrap
- Gulp
- Sass/ Less
- Адаптивная верстка / Responsive/ Mobile first
Контакты
SKYPE: colt_money
Telegram: https://t.me/coltmoney
Почта: [email protected]
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