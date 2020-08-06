99% Удовлетворение качества. Не обещаю того, чего не смогу сделать.

Преимущества работы со мной

Ответственность

Я не берусь за то чего не смогу сделать. Для меня очень важна моя репутация, как человека, который делает проекты на должном уровне для людей, а не для галочки. ﻿

Безопасность

У меня не бывает внезапных потерь связи со мной, запоздалых ответов на сообщения и подобных ситуаций.

Я люблю свою работу и довожу её до конца. Ведь когда человек занимается любимым делом, то и результат получается только отличный.

Экономия денег

Вам не нужно тратить деньги и заказывать мобильные макеты у дизайнера, я разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для Desktop, что значительно экономит ваш бюджет.

Целостность нервов

Если Вы пропустили некоторые детали в дизайне, по доработке или изменениям соответствующих элементов, не волнуйтесь! Они уже включены в стоимость работ.

Front-End

Делаю верстку в HTML любой сложности. Адаптивная, кроссбраузерная верстка, валидный код, при этом все оптимизировано и следует правилам семантики.

Имеется большой опыт работы с Bootstrap, Flexbox. Использование Parallax эффектов, работа с анимациями. Активно применяю JavaScript / jQuery, сборщик проектов Gulp, препроцессоры Sass и Less. Есть опыт работы в графических пакетах, таких как Photoshop, Figma, AdobeXD, Avocode.

Имеется коммерческий опыт в разработке приложений с использованием технологий Vue js, React js.

Мой опыт в Front-End разработке коммерческих проектов 4 года, из которых 2 года в IT компании.

Ключевые навыки

- HTML5

- CSS3

- JavaScript & jQuery

- Bootstrap

- Gulp

- Sass/ Less

- Адаптивная верстка / Responsive/ Mobile first

Контакты

SKYPE: colt_money

Telegram: https://t.me/coltmoney

Почта: [email protected]