coltmoney

Николай Красиков coltmoney

 
27 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
99% Удовлетворение качества. Не обещаю того, чего не смогу сделать.

Преимущества работы со мной

  • Ответственность
Я не берусь за то чего не смогу сделать. Для меня очень важна моя репутация, как человека, который делает  проекты на должном уровне для людей, а не для галочки.     ﻿

  • Безопасность
У меня не бывает внезапных потерь связи со мной,  запоздалых ответов на сообщения и подобных ситуаций. 

Я люблю свою работу и довожу её до конца. Ведь когда человек занимается любимым делом,  то и результат                      получается только отличный.

  • Экономия денег
Вам не нужно тратить деньги и заказывать мобильные макеты у дизайнера, я разрабатываю адаптивную                              верстку на основе макетов для Desktop, что значительно экономит ваш бюджет. 

  • Целостность нервов
Если Вы пропустили некоторые детали в дизайне, по доработке или изменениям соответствующих                                        элементов, не волнуйтесь! Они уже включены в стоимость работ.  

Front-End

Делаю верстку в HTML  любой сложности. Адаптивная, кроссбраузерная верстка, валидный код, при этом все оптимизировано и следует правилам семантики.

Имеется большой опыт работы с Bootstrap, Flexbox. Использование Parallax  эффектов, работа с анимациями. Активно применяю JavaScript / jQuery, сборщик проектов Gulp, препроцессоры Sass и Less. Есть опыт работы в графических пакетах, таких как Photoshop, Figma, AdobeXD, Avocode.

Имеется коммерческий опыт в разработке приложений с использованием технологий Vue js, React js.

Мой опыт в Front-End разработке коммерческих проектов 4 года, из которых 2 года в IT компании.

Ключевые навыки

- HTML5

- CSS3

- JavaScript & jQuery

- Bootstrap

- Gulp

- Sass/ Less

- Адаптивная верстка / Responsive/ Mobile first

Контакты

SKYPE:  colt_money

Telegram:  https://t.me/coltmoney

Почта:  [email protected]

JavascriptHTMLBootstrapFigmajQuerySASSGulpPhotoshopVue.jsReact.js