Нужно сверстать модальное окно с анимацией

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки485 просмотров

Верстка сайта уже есть и поскольку нет готового макета модального окна, нужно сверстать его в похожем дизайне и анимировать при нажатии на кнопку. Архив с версткой скину исполнителю.

5 лет назад
borisver2
Борис 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

icoh
Айк 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$6
1 день
Спасибо Айку за качественную работу. Очень внимательный и надежный исполнитель. Работа выполнена меньше чем за час, все правки были выполнены без вопросов в течении 10 минут! Однозначно рекомендую!
Задача была поставлена понятно и четко. Борис очень приятный и отзывчивый человек. Был рад нашему сотрудничеству.

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