Сверстать 5 экранов flutter приложения по макету

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  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки1152 просмотра

Экраны приложения:

Работа с АПИ бекенда осуществляется через библиотеку Replicache - https://github.com/rocicorp/replicache-sdk-flutter

Модель

  • Story
  • Record
- Страница пользователя TripPage состоит из списка историй пользователя Story- Story состоит из списка записей Record- Record отсортированы по полю order

Макеты - https://invis.io/8KV2H8APZE5

Flutter
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volyx
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