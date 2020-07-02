Требуется отверстать Лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт36 заявок1145 просмотров

Лендинг на англ. (десктоп + мобайл)

Пример дизайна:

https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/PANEL_SOFTWARE/Home_Page_6.html  

Psd / XD - предоставлю

отверстать + внедрение в вордпрес

Tnx

HTMLWordPress
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