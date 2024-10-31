Gexam_K

Гегам Карапетян Gexam_K

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
&#10030; Удобные,быстрые сайты с качеством &#10030; &#10030; верстки любой сложности быстро и качественно &#10030;

﻿Обо мне

Я  верстальщик  ( знание -- HTMl/CSS/ SASS/BOOTSTRAP  ). Уже 3 года в этом сфере. Я работал в команде  и поэтому у меня нету выполненных работ на Webluncer.

Акции

И так как я  новый  в этом сайте готов сделать 

скидки и сделаю дополнительные вещи бесплатно

Плюси со мной работы

  • Со мной работая вы будете знать подробности работы
  • Я могу сверстать  адаптивние сайти на основе ПК макета и это секаномет вам денег
  • После завершения работы в течение месяца я бесплатно и сразу исправлю ошибки и баги в верстке если их будет

КОНТАКТНЫЕ  ДАННЫЕ 

@mail - [email protected]

Gmail - [email protected]

Viber - +37477621114

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