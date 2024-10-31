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Обо мне
Я верстальщик ( знание -- HTMl/CSS/ SASS/BOOTSTRAP ). Уже 3 года в этом сфере. Я работал в команде и поэтому у меня нету выполненных работ на Webluncer.
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Плюси со мной работы
- Со мной работая вы будете знать подробности работы
- Я могу сверстать адаптивние сайти на основе ПК макета и это секаномет вам денег
- После завершения работы в течение месяца я бесплатно и сразу исправлю ошибки и баги в верстке если их будет
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
@mail - [email protected]
Gmail - [email protected]
Viber - +37477621114
Портфолио
- Адаптивная верстка для ULTRA LIFT67 просмотров
- Адаптивная верстка сайта HAYKAKANTOP62 просмотра
- Верстка сайта HAYER.TV47 просмотров