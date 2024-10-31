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﻿Обо мне

( знание -- HTMl/CSS/ SASS/BOOTSTRAP )

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Я верстальщик. Ужегода в этом сфере. Я работал в команде и поэтому у меня нету выполненных работ на Webluncer.

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И так как я новый в этом сайте готов сделать

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Плюси со мной работы

Со мной работая вы будете знать подробности работы

Я могу сверстать адаптивние сайти на основе ПК макета и это секаномет вам денег

После завершения работы в течение месяца я бесплатно и сразу исправлю ошибки и баги в верстке если их будет

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Gmail - [email protected]

Viber - +37477621114