Сверстать 4 страницы по дизайну и добавить информацию через Api

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки712 просмотров

Сверстать 4 страницы, на Vue.js наполнить информацией из APIПервостепенная задача: сверстать на Vue.js 4 страницы по готовому дизайну и наполнить пользовательской информацией через API.

Дизайн полностью готов в виде прототипа на Figma. Все подробности и ссылку на проект обсудим с исполнителем в личной переписке.

Авторизация/аутентификация происходит через JWT. Api – Django Rest Framework. Будет огромным плюсом если вы уже работали с ним.

Работа разбивается на 2 этапа: небольшое оплачиваемое тестовое задание (страница регистрации и входа), и основной проект (3 основных страницы сайта).

Цена указана за весь проект.

DjangoFigmaVue.js
5 лет назад
APolonskiy
Виктор 
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