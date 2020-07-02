Лендинг на англ. (десктоп + мобайл) Пример дизайна: https://z-designpro.co.il/Z_CLIENTS/PANEL_SOFTWARE/Home_Page_6.html Psd / XD - предоставлю отверстать + внедрение в вордпрес Tnx
Сверстать 4 страницы по дизайну и добавить информацию через Api
Сверстать 4 страницы, на Vue.js наполнить информацией из APIПервостепенная задача: сверстать на Vue.js 4 страницы по готовому дизайну и наполнить пользовательской информацией через API.
Дизайн полностью готов в виде прототипа на Figma. Все подробности и ссылку на проект обсудим с исполнителем в личной переписке.
Авторизация/аутентификация происходит через JWT. Api – Django Rest Framework. Будет огромным плюсом если вы уже работали с ним.
Работа разбивается на 2 этапа: небольшое оплачиваемое тестовое задание (страница регистрации и входа), и основной проект (3 основных страницы сайта).
Цена указана за весь проект.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка36 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Сверстать карточки товара для страниц https://tulagbi.ru/produce/gazobeton/ https://tulagbi.ru/produce/gazosilikat/ по макету в приложении. Мобильную версию карточки подогнать из десктопной. 1. Для страниц https://tulagbi.ru/produce/gazobeton/ https://tulagbi.ru/produce/gazosilikat/ сделать карточку товара по макету. ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
На существующем сайте разместить страницу "оферта" внизу справа. (сделать всплывающее окно, в котором и разместить текст оферты. Программа сайта 1С-БитриксHTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Экраны приложения: LoginPageвход через google, twitter, facebook - https://invis.io/KCXV56O6WP4скрытая страница для входа через emailTripsPage - страница пользователя с отображаением его историйВкладка Map, истории нанесены на карту - https://invis.io/R6XV56SMWCQВкладка List, все истории списком - https://invis.io/9TXV56QB2V6Создание истории ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $25
Есть макет https://www.dropbox.com/s/vdo6at6hyzknwhd/englishpapa_franshiza.zip?dl=0 Надо сверстать макет только без хедера футера(нужное помечу) , если не знаете как делать карту - то можно только фрейм поставтить. Также сделать мобильное разрешение самостоятельно без макета. Цена 2000р . ...Завершен5 лет назад
1. Заменить фон (отправлю), возможно добавить прозрачную плашку под текст2. Шрифт - одинаковый размер, убрать межстрочный интервал3. Вставить таблицы и текста на страницы4. В конце каждой страницы добавить текст, форму обратной связи5. Убрать карту со ...Завершен5 лет назад
Верстка сайта уже есть и поскольку нет готового макета модального окна, нужно сверстать его в похожем дизайне и анимировать при нажатии на кнопку. Архив с версткой скину исполнителю.Завершен5 лет назад
Верстка сайта уже есть и поскольку нет готового макета модального окна, нужно сверстать его в похожем дизайне и анимировать при нажатии на кнопку. Архив с версткой скину исполнителю.HTML-верстканет заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Под баннером на сайте wordpress убрать отступ на главной странице. Ссылка на сайт будет предоставлена по запросуЗавершен5 лет назад
- $49
Добрый день! Сверстать сайт и натянуть на wp Макет тут https://drive.google.com/drive/folders/1Aj1PkbABTLYR0H_fvffE9PQav9TpIAHb По срокам 2 дня (важно сделать в срок) Сайт должен быть адаптирован под все утройства. Возможны правки. Если ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад