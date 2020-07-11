Правка CSS

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок370 просмотров

Обрезал фоновое изображение Москвы на http://mos-radius.ru/, но вылез фон. Надо его убрать (так http://prntscr.com/taz5vg) и подсказать файл в wordpress, где это делается (в стилях не нашел).

CSSWordPress
5 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Подсказал решение по CSS.
Отличный заказчик, оплата моментальная. Рекомендую!

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Aldadis
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