На сайте https://skl.kiev.ua/ в некоторых местах вместо букв непонятные символы.Нужно исправить сегодня.Все доступы предоставлю исполнителю
На бутстрап 4.0 сверстать сайт
Есть макеты странички, просто надо сверстать на bootstrap 4, повозится с media для основных экранов, ну и для мобильной версии. Прикрепил фотку, мне нужна то что по середине то что связано с постами и комментарии, ну и меню бары по краям. Цену укажите сами. Я гляну может договоримся.
Заявки фрилансеров
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