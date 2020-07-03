На бутстрап 4.0 сверстать сайт

Есть макеты странички, просто надо сверстать на bootstrap 4, повозится с media для основных экранов, ну и для мобильной версии. Прикрепил фотку, мне нужна то что по середине то что связано с постами и комментарии, ну и меню бары по краям. Цену укажите сами. Я гляну может договоримся.