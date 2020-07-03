Исправить шаблоны верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок786 просмотров

В коде идут два раза все шаблонные элементы (один раз для ПК, один для мобильных).

Нужно

- либо сделать одну адаптивную верстку

- либо сделать. чтобы мобильных в коде была одна версия. с ПК другая, но в выдаваемом коде любому браузеру не было дважды одних и тех же элементов

Сайт на php+mysql (danneo cms)

Пишите примерную стоимость или в заявке или в личку.

P.S. Предпочтение отдам тому, кто с программированием тоже дружит, чтобы случайно там не наломать дров.

P.P.S Но есть программист, который пояснит что где там искать, если будут вопросы.

MySQLPHP
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smilesmile
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