Делаю качественную, адаптивную, кроссбраузерную версту сайтов.

Привет!

Если тебе нужно быстро и профессионально — тогда тебе ко мне!)

Если кратко: Занимаюсь разработкой как простых так и высоконагруженных сайтов, делаю качественную, адаптивную, кроссбраузерную версту сайтов.

(чтобы вы убедились, могу сбросить свои последние работы.)

Адаптивная верстка любой сложности!

HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JQUERY, GULP, SCSS, GIT, FIGMA, BEM, PHOTOSHOP...

Опыт работы в сфере IT более 2 лет!

✅ Профессиональный подход к каждому заказу!

✅ Выполненная работа в срок!

✅ Качественный и оптимизированный код!

✅ Индивидуальный подход ко всем проектам!

✅ После завершения проекта поддержку и помощь!