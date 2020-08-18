https://devel0per8.ru/

Здравствуйте, меня зовут Иван, 20 лет. Я разрабатываю большие и успешные веб-сайты с 2016 года. У меня есть 4-летний опыт в разработке веб-сайтов с использованием таких технологии как Bootstrap, Pixel Perfect, Flex-Box,Gulp, GitHub, HTML5, CSS3, JAVA, PYTHON, PHP, JavaScript, SQL, Ajax, Sass, WordPress, Adobe Photoshop/Illustrator. В настоящее время я учусь на Инженера Информатика в Политехническом Университете Валенсии (UPV). Хочу отметить, что, активно интересуюсь новыми видами программирования и легко обучаем.

Вы можете проверить все мои работы на моем портфолио на сайте.