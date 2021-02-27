О себе.
Контактыmail: [email protected]
tel: +79661901014
Умею1. Верстка одностраничных сайтов или более сложных блоков - Mobile First.
2. Продвинутая верстка с логикой javaScript
3. Разработка компонентов на React.
4. Решение кейсов определенной сложности на javaScript
ПортфолиоGitHub > https://github.com/Binatik
CodePen > https://codepen.io/Binat/pens/public
Среднее образование ЭВМ.
Дополнительное образование: FrontEnd - разработчик.
Русский — Родной
Гражданство: Россия
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