Binatik

Сергей Binatik

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
О себе.

Контакты

mail: [email protected]

tel: +79661901014

Умею

1. Верстка одностраничных сайтов или более сложных блоков - Mobile First.

2. Продвинутая верстка с логикой javaScript

3. Разработка компонентов на React.  

4. Решение кейсов определенной сложности на  javaScript

Портфолио

GitHub > https://github.com/Binatik

CodePen > https://codepen.io/Binat/pens/public

Среднее образование ЭВМ.

Дополнительное образование: FrontEnd - разработчик.

Русский — Родной

Гражданство: Россия