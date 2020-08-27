Изменить вид раздела на сайте

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки267 просмотров

Сайт на WP. Нужно изменить вид раздела на сайте по аналогии с уже имеющимся.

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WordPress
5 лет назад
lg_alex
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$50
2 дня
все выполнено в точности как в ТЗ. Рекомендую
спасибо за работу, было приятно сотрудничать, рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Максим
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
89 отзывов
5 лет назад