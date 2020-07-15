Необходимо ускорить сайт на Drupal 7: 5play org. Наиболее важна скорость мобильной версии сайта, необходимо сделать выше 90. Наибольшую проблему в скорости представляет время ответа сервера, скорее всего из-за множества запросов сайта к серверу и ...
Правки по Wordpressu
правки по Wordpressu
https://docs.google.com/document/d/1imQjP-sJo3cgiM3boY5YMQU85ZNpGoxRo4rkmMwIF_k/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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