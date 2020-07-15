Необходимо ускорить сайт на Drupal 7: 5play org. Наиболее важна скорость мобильной версии сайта, необходимо сделать выше 90. Наибольшую проблему в скорости представляет время ответа сервера, скорее всего из-за множества запросов сайта к серверу и ...
Восстановить сайт
От Wordpress автоматически пришло такое письмо об ошибке. Как можно исправить ?
[https://help-belt.ru] На сайте возникли технические проблемыWordPressСегодня, 8:24Кому: вамПривет!
Начиная с версии 5.2 WordPress может определять возникающие ошибки с плагинами или темой на сайте и присылать вам подобные сообщения автоматически.
В этот раз WordPress нашел ошибку с одним из плагинов - Яндекс.Касса 2.0 для Woocommerce.
Сначала зайдите на ваш сайт (https://help-belt.ru/) и проверьте все видимые проблемы. Далее, зайдите на страницу, на которой возникла ошибка (https://help-belt.ru/wp-admin/plugins.php?deactivate=true&plugin_status=all&paged=1&s=) и проверьте видимые проблемы на ней.
Пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку хостинга для дальнейшей диагностики этой проблемы.
Если ваш сайт сломан и вы не сможете нормально войти в консоль, теперь можно использовать специальный "режим восстановления", который позволит безопасно войти в консоль для дальнейших действий.
https://help-belt.ru/wp-login.php?action=enter_recovery_mode&rm_token=VehYw4QRvCvA2qyvTBVIZr&rm_key=PwM75xDCrVRqlRxlRIIlIO
В целях безопасности действие этой ссылки истекает через 1 день. Но не беспокойтесь, если ошибка возникнет снова по истечении этого времени, то вам будет выслана новая ссылка.
Для решения проблемы вам потребуется следующая информация:
Версия WordPress 5.4.2
Текущая тема: Storefront (версия 2.5.8)
Проблемный плагин: Яндекс.Касса 2.0 для Woocommerce (версия 1.4.0)
Версия PHP 7.3.12
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