На сайте WP поменять контакты

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Завершен9 заявок315 просмотров

На моем сайте необходимо поменять контактные данные, так как у меня сменился телефон

А так же поменять доступы от хостинга, от БД, от фтп, то есть полностью все доступы, и скинуть мне аккуратно в ТХТ файле

WordPress
5 лет назад
ruslanvalitov88
Руслан 
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16 отзывов

Выбранный исполнитель

Zabqer
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5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Рекомендую Алексея, как профессионала своего дела. Выполнил все качественно и в срок. Сразу видно хороший программист! Очень доволен работой! Спасибо за выполненное задание!
Рекомендую, Руслана. Своевременные ответы и грамотная постановка задачи.

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